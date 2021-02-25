Внучка колишнього президента України, Віктора Ющенка, зважилася на зміни в зовнішності після провалу в шоу " Голос країни»

20-річна Доменіка на нових фото у своєму блозі в Instagram виглядає вже не так, як під час виконання пісні групи KAZKA "Плакала" під час сліпих прослуховувань, пише Politeka.net.

Дівчина більше не блондика. Вона вирішила надати волоссю більш темного і теплого відтінку. Крім того, схоже, вона вкоротила довжину.

Доменіка раніше зізнавалася, що шкодує про фарбування волосся. Всі родичі говорили, що у неї довге і гарне волосся. Однак дівчина все ж стала їх фарбувати.

Відзначимо, користувачі Мережі оцінили такі зміни і засипали Доменіку компліментами.

"Красива», «Фантастична», «Просто клас», «Вау! дуже красиво», «Принцеса така😍», «Колір волосся дуже йде Вам», «Вау, неймовірно красиві фото», «Супер красива», "мила дівчина", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Доменіка Ющенко не боїться експериментів із зовнішністю.

Раніше вона вже збільшила губи, про що сама відверто розповіла. При цьому внучка екс-президента України додала, що зробила це три роки тому, проте не очікувала такого тривалого ефекту.

За визнанням Доменіки, зробити ін'єкцію в губи її спонукали подруги і однолітки, але результат її не вразив.

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