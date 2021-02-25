Співак Олег Винник приголомшив одкровенням про наслідки постійних гастролей та правдою про те, чи співає він під фанеру

Як передає Politeka.net, про це 47-річний артист розповів у інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

За словами Винника, тури по містах для нього завжди були стресом, який накопичується, а потім в один "прекрасний" момент вилазить боком.

"Це знемога. Спочатку у тебе "рожеві окуляри"... валиш, валиш, а потім з часом розумієш, що одне болить, то інше. Коли ти їдеш з концертів, об 11-12 ночі ти падаєш в автобус, а вже о 9 ранку у тебе саундчек", - поділився Винник.

Артист згадав історію зі свого гастрольного життя. І це ще "квіточки".

"Ніколи не забуду, як з Дніпродзержинського на Житомир... і о 9 ранку саундчек. Мене з буса виносили... Винесли, поставили, я перевірив мікрофон, і так і уводять... В душ, помився і на сцену. А потім врешті-решт приходить той момент, коли тебе, бах, і ларингіт вдарив, і все - півконцерта відпрацював... Люди гроші забрали, квитки здали і ще ми три концерти скасували", - приголомшив Олег.

В такому випадку багатьом артистам приходить на виручку не зовсім чесний виверт, але часом необхідний - як співати під фанеру.

Винник чесно зізнався, що не вміє і не любить виступати таким чином. Хоча, часом, йому доводилося - того вимагали, наприклад, організатори концерту.

"Спочатку я наполягав, щоб я тільки live співав. Але не завжди це виходить. І там я кульгаю, тому що я не люблю, я не вмію... Я люблю співати, щоб я себе чув, взятися за мікрофон... людям же - зрештою. Тисячі шоу відпрацювати з оркестром живим кожен божий день (по 8 шоу на тиждень) і потім під фанеру співати - та хто ж я такий... Ні", - заявив Олег.

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

Раніше на порталі Рoliteka ми писали, що Олег Винник відверто зізнався, чи робив пластичні операції і чому не старіє.

Також на Politeka повідомляли, що Олег Винник опинився за крок від страшної загибелі, з'ясувалися деталі: "почав горіти, дим, кров"