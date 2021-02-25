Перший весняний місяць видасться складним з позиції астрології

Експерти попередили про як мінімум три магнітні бурі і цілих шість небезпечних аномалій - збуджень магнітосфери, пише "Страна".

Березень відразу почнеться з неприємностей. 1 числа вдарить перша буря, шлейф від якої залишиться й на другий день. За даними астрологів, найстійкішими виявляться люди, народжені під знаком Зодіаку - Терези, Лев, Стрілець і Овен. У групі ризику - вагітні, діти, метеочутливі та похилі люди, ті, у кого є проблеми з серцем.

Коливання магнітосфери 6 березня будуть середньої тяжкості, але все одно є ризик, що відіб'ються на самопочутті головними болями, стрибками тиску і іншими проблемами зі здоров'ям. День найкраще присвятити відпочинку та приємним покупкам.

Наступні спалахи на сонці відбудуться 12, 13 і 15 березня. Вони будуть, як і попередній, не настільки інтенсивними. Астрологи радять метеочутливим людям, у яких може проявитися апатія, провести ці дні в спокійному режимі. Можна не кваплячись наводити вдома порядок, грати з дітьми або домашніми улюбленцями.

Сильна магнітна буря вдарить з новою силою 18 і 19 березня. Особливо уважними до свого здоров'я необхідно бути людям з серцево-судинними захворюваннями. Також в групі ризику люди, народжені під знаком Зодіаку Телець і Близнюки, жінки та літні. Є ймовірність непорозуміння як в колективі, так і вдома. У ці дні потрібно намагатися не доходити до крайності і спускати все на гальма.

Відгомін після бурь буде 20 березня. Астрологи радять, утриматися в цей день від тривалих поїздок, а краще провести дозвілля за читанням книг, переглядом фільмів, заняттями творчістю і т.п.

Нагадаємо, що потужні магнітні бурі вдарять по українцям найближчим часом, названі небезпечні дати: "спричинять за собою болі і..."