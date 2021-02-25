Артистка розкрила, що до чого

Українська актриса Ольга Сумської похвалилася успіхом свого чоловіка Віталія Борисюка на шоу "Голос країни"

Як передає Рoliteka.net, на свої сторінці в Іnstagram артистка опублікувала фрагмент зі сліпих прослуховувань, коли її чоловіка взяв до себе в команду Олег Винник, та поділилася своїми емоціями.

Сумська зізналася, що це саме вона підштовхнула чоловіка до участі в шоу.

«Коханий, я щаслива!❤️ Але ж як я перехвилювалась,не передати словами... Бо ж сама порадила спробувати йому свої сили в «Голосі». Зрештою, а чому б і ні! Друзі, як вам виступ Віталія Борисюка?» - написала актриса.

Зазначимо, виступ Борисюка вразив багатьох. Дехто навіть вважає, що він переверших зіркових тренерів проекту, якими, нагадаємо, є Надя Дорофєєва, Монатік, Тіна Кароль і Олег Винник.

«Оля! Нема слів! Захват! Навіщо ви приховуєте талант чоловіка! Це рідкісний дар! Журі всі нуль порівняно з ним», - пишуть вражені глядачі.

Однак, не всі поставилися з розумінням до участі Борисюка в «Голосі країни».

«Для чого вам це?😢 Відбирати місце у чиєїсь талановитої дитини у якої просто немає торби із грошима,а ви і так знамениті,чи Голос уже підтасований для підзабутих зірок?» - написали в коментарях на сторінці артистки.

«А це також шанс і для зрілих учасників...» - відповіла Сумська.

Водначас інші взагалі не вірять, що шоу дає шанс виконавцям на подальшу кар’єру.

«Ой, да я вас прошу! Ви багатьох з прекрасними голосами чуєте далі «Голосу»? Там зіжруть вже на старті. Поляковими, Тінами і Потапами уже все зайнято», - пишуть у коментарях.

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