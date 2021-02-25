Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль, сколихнув мережу

Як пише Politeka.net, нове фото з'явилося на фан-сторінці співака в Instagram, і наробило багато шуму.

Днями Дан Балан на Мальдівах виступив на весіллі 34-річної української телеведучої Іванни Онуфрійчук з бізнесменом казахського Походження Алмазом.

Так, в мережі показали кадр, як Балан обіймає подругу нареченої, оперну співачку Ніну Рубан. Фото викликало бурхливу реакцію.

"Браво Дан", "Ех ти, Дан, що твориш?", "Пустує", "Гуляй, поки гуляється", "Ні, Дан! Тільки з Тіною очі сяють!", "Це черговий скандал....", "Хіба когось можна порівнювати з Тіною я нікого не бачу краще і красивіше", "Вони самі до нього липнуть, він як чоловік не може їм сказати пішли геть від мене, я не думаю, що він її знайшов в залі це вона його підкараулила", "Ну Дан дає, жодної дівчини красуню не пропустить", "Так він фліртує з усіма і так... не пропускає жодної спідниці", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, весілля Іванни Онуфрійчук пройшло з великим розмахом, адже для неї пара замовила розкішне декорування на пляжі, запросили на свято кілька десятків рідних з усього світу. Для події наречений вибрав молочний костюм, білу сорочку і коричневе взуття, в той час як Іванна – плаття кольору шампанського з розрізом від стегна, відвертим декольте і шлейфом.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

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