Український актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" і "Зловити Кайдаша" , а також брав участь у "Танцях з зірками", здивував зміною в зовнішності

Завдяки своєму таланту актор завоював просто армію шанувальників, пише Politeka.net. У мережі не втомлюються обговорювати не тільки акторські дані, але і зовнішність артиста.

Цього разу в одній групі порівняли два фото актора - в юні роки й зараз.

На першому знімку молодий Цимбалюк позував, невинно посміхаючись, а на другому - його зовнішність стала набагато мужнішою.

"Тарас Цимбалюк 11 років тому і зараз 💥

Відразу помітно, що період між 2010 і 2021 роками був для зірки продуктивним. Крім того, що @ taras.tsymbaliuk змінився зовні, став одним з найпопулярніших акторів України.

Друзі, а ви б впізнали хлопця зліва без підказки? ✨",- написали автори поста.

За п'ять годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"На другому фото схожий на Джонні Деппа", "❤ ️ я за номер 2", " і тоді і зараз - гармата🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " дуже хороший актор.Бажаю йому творчих успіхів.❤ 🌹 ", "Зробив себе сам ❤️", " Ох, вже ж і хороший🔥 🔥 🔥", "Впізнала. Але на 2 фото супер", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк народився в Черкаській області 16 грудня 1989 року в родині педагогів.

Драматична кар'єра Тараса розпочалася на сцені навчального театру. У 2011-му його запросили до співпраці в Молодий театр, де артист отримав ролі в постановках «Сатисфакція» і «Венеціанський купець», а пізніше послідували й ролі в кіно і серіалах.

Нагадаємо, що м'язистий Цимбалюк з " Спіймати Кайдаша "підкорив Сумську кадрами зі спальні:" чекаємо відосики!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" верхи на рожевому " фламінго "викликав фурор:"Посейдон вийшов з океану".

Також Politeka писала, що Цимбалюк з " Спіймати Кайдаша "віддався пристрасті з рудою красунею з" Танців з зірками":"слів не вистачило".