Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел бренду Victoria's Secret, здивувала фігурою на зйомках

На початку своєї кар'єри популярна модель ігнорувала заняття спортом так довго, як тільки могла, тому після вагітності вона набрала більше 20 кг і їй в екстреному порядку довелося худнути, щоб повернутися за контрактом на роботу. Як виявилося, все було не дарма і зірка повернула колишню форму.

Коли Амбросіо треба трохи скинути зайвого, вона рекомендує обмежити калорійність раціону до 1 200 ккал в день. На фото видно, що модель помітно схудла і намагається тримати таку планку. Так як Алессандрі часто доводиться позувати роздягненою перед об'єктивом, вона на дає собі розслабитися.

На зйомках на вулиці модель стежить за тим, щоб вчасно наносити крем з SPF. Також Амбросіо регулярно робить чистку обличчя і періодично робить пілінг. Кращим способом боротьби з целюлітом модель вважає біг по сходах. Каже, що саме це дає можливість підтримувати шкіру пружною, тому періодично влаштовує такі «марафони».

Зараз Амбросіо активно стежить за собою, доглядає за шкірою і тренується, підтримуючи тіло у формі. Примітно, що у відпустці їй також вдалося убити своє красою. На чуттєвих знімках Алессандра позувала на заході сонця і милувалася неймовірним пейзажем на камеру.

"Західне настрій ☀️✨; оглушливий вигляд!!; прекрасна дама на заході; Богиня !!🔥 ; Красиво 🤍; надія вмирає; дивно 🙌❤️; ви випромінюєте красу і світло, Алессандра. ☀ ️ ; Красиво 💛; друга картинка; заворожуюче видовище 🔥; чудово; ви настільки красиві і досконалі, що саме ви даєте сонцю чудове світло, а не навпаки😍», - написали фанати.

Нагадаємо, що екс-ангел Victoria's Secret підкорила сміливими позами і розкішними формами в мікробікіні: "Русалочка!".

Портал Politeka повідомляв, що красуня з Victoria's Secret в міні-бікіні розгорнулася спиною, хвалячись "горішком": "ідеально"

На сайті Politeka писали, Селена Гомес без ліфчика затьмарила пишним бюстом навіть ангелів Victoria's Secret: "Жива легенда"