Співачка і діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", вразила зовнішністю в білизні

Відома артистка активно займається спортом, саме тому їй не соромно показати шикарну фігуру, пише Politeka.net.

Цього разу красуня опублікувала гаряче відео в білизні й ботфортах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня була в спортивному ліфчику, який підкреслив бюст, а трусики на товстій резинці, злегка підстрибнули, оголивши сідниці.

Також на артистці була червона куртка - її вона розчахнула.

Завершив образ блискучий ланцюжок на шиї.

Анастасія не тільки похвалилася ідеальною фігурою, але і чудовою розтяжкою. Зірка підняла ніжку в довгих ботфортах на шпильці.

"Зроби мій день ❤️🌪", - написала Кумейко.

За годину відео зібрало майже 6000 переглядів і багато коментарів.

"Яка ж ти чарівна сексі Ракета!!!🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 і як же я тобі вдячна за красу і твою згоду!!!❤️❤️❤️", "Офигенська👏🔥🙌", "Приголомшлива 🔥🔥👏👏❤️❤️❤️", "🔥 мотиватор 😍 фігура мрія 🔥 ви супер 🔥", "Запаморочлива🔥🔥🔥", "Як завжди🤩💥💥💥❤️", "Бомба))", "Бомба😍😍😍😍", "Було так жарко ... мій телефон майже розплавився 🤯 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥 богиня обожнюю тебе 🔥🔥💕💕💕💕💕💕💕", "Ох, красуня 😍 Агінь🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала в чорному вбранні. Красуня також одягла рукавички, а на шиї виблискувала прикраса з безліччю каменів.

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