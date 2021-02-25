Відомий український боксер Олександр Усик зняв відео про підготовку до вирішального поєдинку з Джо Джойсом

Про це Олександр Усик написав на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Боксер Олександр Усик відомий тим, що провів безліч боїв, з яких виходив переможцем. Українські глядачі знають, що спортсмен виступає в першій важкій ваговій категорії.

Зараз Олександр Усик продовжує готуватися до поєдинку з британським противником на ім'я Джо Джойсю за звання тимчасового чемпіона світу.

Фанати Усика із задоволенням стежать за тренуваннями прославленого бійця. Так, нещодавно Олександр порадував їх новим роликом, зробленим під час занять.

Цей короткий кліп 34-річний українець опублікував у соціальній мережі.

У компанії з ведучим Володимиром Кобельковим боксер влучно кидає м'ячі, робить вправи на брусах, а також підіймаэ "залізо". Можна відзначити, що все це робиться з великою завзятістю і наполегливістю.

На знаменитості були стильна футболка захисного кольору і зелені спортивні шорти.

При цьому за кадром звучить стара пісня радянських часів. Колись її виконав прибалтійський артист Тиніс Мягі для»Олімпіади 80". Музичний супровід добре відображає дух тренування. Текс пісні явно з натяком, адже там звучать рядки:"боксу королі".

Під постом Олександр Усик написав, що проста людина може готуватися до битви, запрягаючи коней, але перемогу може забезпечити тільки вища сила.

Підписники позитивно відреагували на відео. Деякі стали давати поради з підготовки та бою.

Як стало відомо, Всесвітня боксерська організація дала свою згоду на бій Усика з Джойсом.

Нагадавши, Усик розповів про наступний бій.

Як повідомляла Politeka, Усик розповів про зміну кар'єри.

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