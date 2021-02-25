Знаменита українська і радянська співачка Ніна Матвієнко відверто розповіла про труднощі життя зі своєю дорослою дочкою Тонею і її сім'єю

Зараз 39-річна Антоніна Матвієнко з сім'єю тимчасово живе зі своєю матір'ю. За словами Ніни Матвієнко, в їхньому будинку не обходиться без конфліктів. Про це співачка розповіла в ефірі каналу Кyiv Live (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Так, Матвієнко відзначила, що її дочка явно хоче відчувати себе господинею в домі. Співачка зазначила, що навіть не намагається давати Тоні поради, адже та вже доросла жінка і може впоратися з усім сама. У той же час, матері нелегко дається таке співжиття, тому вона сподівається на те, що сім'я дочки найближчим часом з'їде в свій будинок.

"Тоня завойовує свою територію як господиня, вона вже без мене може обійтися ... Думаю, вона правильно робить, що хоче утвердитися як мама і як господиня, але я молю Бога, щоб вони якомога швидше все одно пішли в свій будинок", - зізналася Матвієнко.

Вона також додала, що іноді її дочка забуває про вік матері, через що їй доводиться непросто.

"Треба трошки вникати, що я вже не така молода. Вона ставиться до мене не як до бабусі, а як до молодої мами. І я рухаюся. І нічого ображатися, що вони мене підганяють", - розповіла зірка.

Як відомо, Тоня Матвієнко одружена з відомим співаком Арсеном Мірзояном. Вони виховують п'ятирічну дочку, яку вирішили назвати Ніна.

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