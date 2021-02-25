Відома українська співачка Злата Огневич показала свою романтичну сторону в елегантних образах

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Черговий пост Огневич присвятила 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Так, співачка запостила один з віршів поетеси і поділилася власними враженнями про її творчість.

"Відчуваю наближення весни. Та сама, що вміла ніжно і глибоко про любов...Леся Українка, легенда, вітаю тебе", - написала Огневич.

Цей пост вона супроводила добіркою власних фото.

На знімках співачка млосно позує в кріслі і на ліжку в романтичних образах. Так, на першому фото на ній чорне плаття з оригінальними зав'язками на грудях і шиї.

А на наступних знімках Огневич позує в білій блузці і чорній спідниці. Завдяки розпущеним хвилястим волоссям зірки цей наряд не робить її образ занадто суворим.

Шанувальники Злати тут же почали коментувати її пост.

"Люблю тебе пристрасть як. Ось Златик завжди вогонь! І головне шо хороше ж таке і добре таке. Обіймаю целаваю", "100%, сьогодні весна відчувалася в повітрі вже набагато більше!", "Дівчина-весна", "красуня", "Супер", "Злата, ви - дуже красива! Є в очах, щось, як гіпноз! Дивишся і як би расслабон якийсь!",- пишуть люди.

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