Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе в ролі "Мавки" в одному зі своїх улюблених вистав

Танцівниця поділилася зворушливим постом в Instagram з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки, повідомляє Politeka.net. У ньому Кухар показала один зі своїх улюблених фрагментів балету «Лісова пісня» за однойменним твором легендарної поетеси.

У цій виставі сама Кухар виконала роль головної героїні-Мавки, а її чоловік Олександр Стоянов – Лукаша.

На опублікованому Кухар відео пара демонструє свій талант в традиційних балетних нарядах. Танцюристи з легкістю виконують навіть найскладніші па, наповнюючи виступ емоціями.

"...Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає..."...До 150-річчя легендарної Лесі Українки вирішила познайомити вас з улюбленим adagio балету «Лісова пісня»...Сподіватися, що з часом, ця вічна класика, пролетить по всьому світу і зробить українську культуру балетного мистецтва відомою на весь світ!", - написала Кухар.

Відео танцю вразило навіть відому українську співачку Олю Полякову, яка в коментарях написала: "Це чудово до сліз!".

Шанувальники Кухар також відреагували на пост балерини.

"Так красиво, захотілося побачити наживо", "Браво! Дуже сильно. Спасибі", "стільки легкості ... аж до мурашок. Спасибі вам", "ви неймовірні", - пишуть люди.

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