Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе в ролі "Мавки" в одному зі своїх улюблених вистав
Танцівниця поділилася зворушливим постом в Instagram з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки, повідомляє Politeka.net. У ньому Кухар показала один зі своїх улюблених фрагментів балету «Лісова пісня» за однойменним твором легендарної поетеси.
У цій виставі сама Кухар виконала роль головної героїні-Мавки, а її чоловік Олександр Стоянов – Лукаша.
На опублікованому Кухар відео пара демонструє свій талант в традиційних балетних нарядах. Танцюристи з легкістю виконують навіть найскладніші па, наповнюючи виступ емоціями.
"...Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає..."...До 150-річчя легендарної Лесі Українки вирішила познайомити вас з улюбленим adagio балету «Лісова пісня»...Сподіватися, що з часом, ця вічна класика, пролетить по всьому світу і зробить українську культуру балетного мистецтва відомою на весь світ!", - написала Кухар.
Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася"
Щасливий Горбунов не стримав почуттів в обіймах красуні Осадчої: "Це відбулося!"
Неповторна Моніка Беллуччі відмовилася від білизни, вразивши розмірами декольте: "Є жінки, а є…"
"Намагався допомогти кожному, але собі не зміг": зупинилося серце молодого українського лікаря, деталі трагедії
Напівроздягнена Кароль розчарувала вульгарною витівкою: "Навіщо на Юлі Саніної чоловіка залізла?"
Відео танцю вразило навіть відому українську співачку Олю Полякову, яка в коментарях написала: "Це чудово до сліз!".
Шанувальники Кухар також відреагували на пост балерини.
"Так красиво, захотілося побачити наживо", "Браво! Дуже сильно. Спасибі", "стільки легкості ... аж до мурашок. Спасибі вам", "ви неймовірні", - пишуть люди.
Нагадаємо, Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дочку: "коли вийшла до глядачів...".
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в прозорому платтячку вхопив за руку напівроздягнений чоловік: "спогади"
Також Politeka писала, Роздягнений чоловік Кухар з " Танців з зірками "влаштував танці у ванній, посвітивши залізним торсом:"Олександр, ви...".