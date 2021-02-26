Пішов з життя російський актор В'ячеслав Голоднов

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його колега Ярослав Орляченко на своїй сторінці в Facebook.

Його серце зупинилося 25 лютого на 73 році життя.

"Це дуже складно, складно повірити, що більше немає твого друга..... ні, дядько Слава більше ніж друг, він моя рідна людина....я люблю його всією душею, я думаю Господь забере його в РАЙ тільки так.....! Це був найяскравіший артист, майстер, вкрай енергійна людина, чудовий чоловік, батько і дідусь......це сильна втрата для всіх..... Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.

В'ячеслав Голоднов відомий за роллю доміношника Славіка "Скарлатини" у фільмі "Ворошиловський стрілець", але основним місцем його роботи був Калузький драматичний театр.

Також Голоднов запам'ятався глядачеві ролями в спектаклях "За двома зайцями", "Якщо любиш — знайди", "Шоу для справжніх леді".

Причина смерті актора не повідомляється.