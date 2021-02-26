Солістка і фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна засмутила фанатів новиною

Як пише Politeka.net, у себе в сторіс на Instagram Юлія вирішила повідомити не надто приємну новину для фанатів. Квитки на концерт гурту The Hardkiss подорожчають.

Нові цінники вже висять на сайті Karabas. Найдешевші квитки у фан-зоні та самому верхньому ряду стартують від 390 грн. Найдорожчі можна придбати за 2 590 грн.

Юлія Саніна повідомила, що концерт, на який доступні квитки відбудеться 29 травня в НСК Олімпійський. Попри те, що до події ще кілька місяців, деякі зони вже викуплені.

Фанати скучили за живою вартісною музикою. Варто сказати, що одеситам пощастить набагато раніше, вже в березні музиканти дадуть концерт з притриманням всіх карантинних норм з концертом "Весняний".

Крім цін на квитки зміни зазнав вигляд красуні з "Танців з зірками". Так що глядачам належить сприйняти деякі трансформації солістки відомої рокерської групи. Раніше у відео Юлія розповіла, що однією з головних умов проведення концерту є соціальна дистанція, тому кількість глядачів буде обмежена, відповідно і ціни на квитки підвищаться з 1 березня. Зірка підкреслила, що це сталося саме тому, що кількість глядачів обмежена.

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