До Землі наближається величезний астероїд
Це буде найбільший і найшвидший астероїд, що пролетів повз нашу планету в цьому році, повідомляє livescience.com.
Розміри космічного тіла вражають - його порівняли з мостом Золоті Ворота в Каліфорнії.
Діаметр астероїда астрономи оцінюють в діапазоні від 0,8 до 1,7 км.
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Він підійде на мінімально близьку відстань 21 березня.
За даними вчених швидкість, з якою рухається астероїд - рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.
Згідно з даними вчених, космічне тіло можна класифікувати як "потенційно небезпечне", але ніяких приводів для паніки немає.
Раніше ми розповідали, що з 21 лютого по 13 березня вчені прогнозують 7 збурень на сонці. Варто сказати, що особливо сильною очікується буря на початку березня, вона позначена червоним кольором, тобто можливі самі нещадні впливу.
Календар магнітних бур на лютий-березень 2021 станом на 20 лютого виглядає так:
- 21-22 лютого-4 бали з 10;
- 1 березня-5 балів;
- 2 березня-4 бали;
- 6 березня-4 бали;
- 12-13 березня - 4 бали.
Нагадаємо, що потужні магнітні бурі вдарять по українцям найближчим часом, названі небезпечні дати: "спричинять за собою болі і..."