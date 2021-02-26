До Землі наближається величезний астероїд

Це буде найбільший і найшвидший астероїд, що пролетів повз нашу планету в цьому році, повідомляє livescience.com.

Розміри космічного тіла вражають - його порівняли з мостом Золоті Ворота в Каліфорнії.

Діаметр астероїда астрономи оцінюють в діапазоні від 0,8 до 1,7 км.

Він підійде на мінімально близьку відстань 21 березня.

За даними вчених швидкість, з якою рухається астероїд - рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

Згідно з даними вчених, космічне тіло можна класифікувати як "потенційно небезпечне", але ніяких приводів для паніки немає.

Раніше ми розповідали, що з 21 лютого по 13 березня вчені прогнозують 7 збурень на сонці. Варто сказати, що особливо сильною очікується буря на початку березня, вона позначена червоним кольором, тобто можливі самі нещадні впливу.

Календар магнітних бур на лютий-березень 2021 станом на 20 лютого виглядає так:

21-22 лютого-4 бали з 10;

1 березня-5 балів;

2 березня-4 бали;

6 березня-4 бали;

12-13 березня - 4 бали.

Нагадаємо, що потужні магнітні бурі вдарять по українцям найближчим часом, названі небезпечні дати: "спричинять за собою болі і..."