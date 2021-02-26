Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, похвалилася яскравими знімками з курорту

Вагітна дружина Павлика у себе в сторіс на Instagram розмістила деталі подорожі, днями щасливі закохані покинули Україну, пише Politeka.net.

Катерина сповістила шанувальників, що вони із зіркою прилетіли в Єгипет, в курортне містечко Хургада. Молода дружина показала, як Віктор Павлік піклується про неї. Він прихопив з собою в сумку кілька шматочків хліба, сосиски і яблучко, яке сам же і з'їв.

Для дружини знайшовся ще батончик гематогену, тому Катя вирішила, що якби Павлик не став співаком, то вже точно був би фармацевтом.

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Після того як знаменита парочка прибула в готель, Катя показала невеликий румтур, де похвалилася спальною і балконом з видом на море, а також вулицю біля готелю.

Барвистими кадрами увірвалися в життя вагітної Каті кадри моря і пальм. Прекрасні пейзажі доставили майбутній матусі задоволення.

Дружина Павлика поскаржилася на болі в спині, через які дуже боляче ходити. Жінка заявила, що першим ділом по приїзду доведеться купити бандаж.

Катя зняла відео, де поїлилася локацією, і заявила, що прохолодно, проте " сам факт і сам вид...", Також дівчина завила," Невже цей день настав", по прибуттю в гарячу країну.

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