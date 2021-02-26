Український артист Позитив (Олексій Завгородній), затролив Настю Каменських, показавши свій ідеальний ранок
Позитив розмістив на своїй сторінці Instagram два відео ідеальний ранок Насті Каменських і свій ідеальний ранок, пише Politeka.net. (Щоб побачити відео, доскрольте сторінку до кінця)
У мотивуючому ролику, Настя чистить зуби, робить масаж обличчя, і снідає сосискою із зеленню.
У позитиву ранок також починається з зубної щітки. Тільки замість склянки води, яку п'є Настя, співак наливає собі відразу склянку пива і закурює сигаретку. У диму, але з посмішкою на обличчі, Позитив закінчує ролик.
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Шанувальників розсмішив ролик, який зняв Позитив, вони розхвалили свого кумира, написавши безліч позитивних відгуків.
"Льошка знай, ти найкращий 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Я не можу ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Коротко про те як я вмиваюся і чищу зуби вранці", "Коли копія краще оригіналу👏", "Красиво жити не заборониш 😂🔥", "Ідеально 😅", "У мене так точно як і у тебе 😅 Відмінний початок дня, і гарний настрій на цінний день 🙌", "Ах-ах як прикольно😂😍", - написали фанати.
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