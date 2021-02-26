Телеведуча не схожа на себе

Телеведуча Катя Осадча здивувала образом на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікови сторінці в Instagram "Світського життя".

"Інтерв'ю з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем цієї суботи о 23.20 в "Світському житті"", - йдеться у підписі до посту.

На опублікованих кадрах телеведуча постала в незвичайному для себе образі: замість звичного капелюшка Осадча зробила зачіску, яка сильно нагадувала стиль Юлії Тимошенко.

А ось Дениса Шмигаля шанувальники Осадчої порівняли з Арсенієм Яценюком, який у 2014-2016 роках займав прем'єрське крісло.

"Здалека - Юля Володимирівна"," Мода модою, але смак у вас "вишуканий", "вимагали" негайного пояснення"?))", " А що - Катенька в "положенні", або мені здалося"," дуже схожі на Яценюка і Тимошенко", - писали в коментарях до посту.

