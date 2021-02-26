Красуні, як на підбір

Суддя шоу "Танці з зірками", легендарний хореограф Григорій Чапкіс нещодавно відсвяткував своє 91-річчя

Свято він зустрів вже вдома (раніше Чапкіс був в реанімації через наслідки вірусу) з рідними і дружиною.

Як відомо, Григорій Чапкіс є досить велелюбним чоловіком, всього він був одружений чотири рази.

Першої дружини хореографа, вже немає в живих, Людмила померла в 2006 році.

Вона була партнеркою Чапкіса по танцях. У 1968 році у пари народилася дочка лілія, яка зараз проживає в Італії і завідує школою танців.

У лілії є дві дочки-внучки Чапкіса-Анна Сафрончик і Вітторія Чапкіс Гарджіані.

Анна народилася в Києві.

Коли дівчині було 13 років, сім'я переїхала до Італії. Там вона стала моделлю і актрисою.

А Вітторія пішла по стопах дідуся і мами і займається хореографією.

Дівчина навчалася в Київській хореографічній Академії.

Другою дружиною Чапкіса стала його 28-річна учениця Наталя. Пара одружилася в 1980 році.

У них з Григорієм Миколайовичем народився син-Грег Чапкіс. Зараз Наталя і Грег проживають в США. Якось Григорій Чапкіс розповідав, що розлучився з дружиною саме з тієї причини, що вона хотіла жити в Штатах, а він не планував покудать Україну.

У Наталії є своя танцювальна школа, а також, судячи із записів у соцмережах, зал для заходів.

У Грега також є своя танцювальна студія в Каліфорнії, де чоловік проживає зі своєю сім'єю – дружиною і двома синами.

З третьою дружиною, Аллою Борисівною Чапкіс, Григорій Миколайович прожив у шлюбі 24 роки.

Алла Чапкіс була викладачем і начальником навчально-методичного відділу Національного авіаційного університету. Коли вона вийшла на пенсію, пара вирішила розлучитися.

Відомо, що легендарний хореограф зберіг дружні стосунки з колишніми дружинами.

Про четверту свою дружину Чапкіс розповідати не любить.

Відомо, що її звуть Людмила, вона молодша за обранця на 51 рік і, ймовірно, працює директором ювелірного магазину.

Нагадаємо, як виглядав в юності і яку трагедію пережив Григорій Чапкіс, якому виповнюється 91 рік: "Моліться.."

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо:"Фантастика".

Також Politeka писала, син Чапкіса з "Танців з зірками «показав красуню-дружину, яка народила йому двох синів:»любов усього життя".