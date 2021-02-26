Молдавський співак, екс-тренер " Голосу країни» Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль, захопив своєю промовою на весіллі на Мальдівах

Як пише Politeka.net, урочистий захід відбувся кілька днів тому, але нові фото продовжують з'явилося в Instagram, розбурхуючи шанувальників співака.

Цього разу в мережі показали, як Дан Балан привітав молодят-українську телеведучу Іванну Онуфрійчук і бізнесмена казахського Походження алмазу.

"...цю казку, цю магію ... Нам шалено приємно. І звичайно ж, ми вас вітаємо. Щастя. Ось, справжнього щастя. Назавжди. На все життя!» - сказав співак.

Шанувальники артиста бажають, щоб він теж знайшов своє щастя.

"Нехай у тебе буде ця казка і магія. Величезного щастя, назавжди. Ти дуже хороший". "його слово магія як великий аргумент для щастя і це вірно, без магії в сім'ї, щастя не буде", "Ну які ви круті!!!! Обожаюююю!!! Щастя вам неземного і любові !!!!", "Прекрасні слова Дан», «коли небудь і його теж будуть вітати з весіллям і все таке ( буде така подія🔥 🔥 🔥», "як красиво сказав", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, весілля Іванни Онуфрійчук пройшло з великим розмахом, адже для неї пара замовила розкішне декорування на пляжі, запросили на свято кілька десятків рідних з усього світу.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

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