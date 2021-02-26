Євген Кошовий зі студії "Квартал 95" показав, як виглядає, коли не знає, що його знімають

Популярний український комік і зірка «Вечірнього Кварталу» поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на кадрах можна побачити, як Кошовий веде машину. Хтось знімає артиста з заднього сидіння авто, при цьому, за визнанням самого коміка, він не знав про те, що йде зйомка.

У зв'язку з цим Кошовий поводиться природно і невимушено. Всупереч образу зухвалого жартівника, в реальному житті артист виявився тим ще сентиментальним меломаном. Так, на відео він з почуттям підспівує радіо, акомпануючи свій виступ витонченими рухами рук.

"Нічого цікавого) просто Прихована Камера) як виявилося", - написав Кошовий.

Підписники артиста тут же почали коментувати кадри. При цьому, люди підловили коміка на порушенні: судячи з відео, він їхав непристебнутим.

"Красунчик навіть не дивлячись в об'єктив, може розвеселити", "Пісня класна", "непогано", "приспіву не вистачило", "обожнюю підспівувати в машині і голосніше звук", "головне питання чому не депутат", "ти як лисий хом'ячок круто Жека", "відразу видно, що є почуття стилю", "Позитив на весь день", "Двірники купи і омивайку", "Женя завжди на позитиві", "а ще потрібно пристібатися", - пишуть люди в коментарях до відео.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" зганьбився новим "патріотичним" відео: "Це не твоє, ковпак більше підходить".

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