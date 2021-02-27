Відома знаменитість Настя Каменських довела свого чоловіка Потапа до сліз на кухні, кадри потрапили в мережу
Відома парочка Потап і Настя продовжують цікавити шанувальників, розміщуючи на сторінках соцмережі ОТГ і відео свого публічного життя, перебуваючи на заходах і в домашній обстановці, пише Politeka.net.
У чергових сторіс Настя Каменських буквально довела Потапа до сліз, виконавши пісню "Почуття" для коханого. Перед тим знаменита співачка вимовила одними губами, отримавши від Потапа букет білосніжних тюльпанів " у мене найкращий чоловік на світі!".
Після чого в сторіс з'явилася подружка Насті Аня Андрійчук-Завгородня, дружина позитиву з відомої групи"Время и Стекло".
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У наступному сторіс на руку Насті надягають величезний браслет - кільце з діамантом, разером з голову. Звучить музика останньої пісні Насті, "Почуття", в якій говориться про те, що справжнє почуття найкраще з прикрас.
Після того, Настя вирішила надіти величезне кільце Потапу. Той надів і награно розплакався, танцюючи під пісню коханої.
Схоже, що у парочки сьогодні білий дрес-код, так як в попередніх сторіз Настя заявила, що навіть собачка Мімі одягла білосніжний наряд.
Не так давно Потап вже з'являвся на кухні в пошуках чогось смачненького, отримавши прізвисько "худне ведмедик" від Каменських.
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