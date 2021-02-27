Відома знаменитість Настя Каменських довела свого чоловіка Потапа до сліз на кухні, кадри потрапили в мережу

Відома парочка Потап і Настя продовжують цікавити шанувальників, розміщуючи на сторінках соцмережі ОТГ і відео свого публічного життя, перебуваючи на заходах і в домашній обстановці, пише Politeka.net.

У чергових сторіс Настя Каменських буквально довела Потапа до сліз, виконавши пісню "Почуття" для коханого. Перед тим знаменита співачка вимовила одними губами, отримавши від Потапа букет білосніжних тюльпанів " у мене найкращий чоловік на світі!".

Після чого в сторіс з'явилася подружка Насті Аня Андрійчук-Завгородня, дружина позитиву з відомої групи"Время и Стекло".

У наступному сторіс на руку Насті надягають величезний браслет - кільце з діамантом, разером з голову. Звучить музика останньої пісні Насті, "Почуття", в якій говориться про те, що справжнє почуття найкраще з прикрас.

Після того, Настя вирішила надіти величезне кільце Потапу. Той надів і награно розплакався, танцюючи під пісню коханої.

Схоже, що у парочки сьогодні білий дрес-код, так як в попередніх сторіз Настя заявила, що навіть собачка Мімі одягла білосніжний наряд.

Не так давно Потап вже з'являвся на кухні в пошуках чогось смачненького, отримавши прізвисько "худне ведмедик" від Каменських.

Раніше ми писали, що сяюча Каменських показала животик в сміливому вбранні і видала секрет: "ми хотіли зберегти інтригу, але...".

Як повідомляла Politeka, еріпухшая Каменських показала, як виглядає її ідеальний ранок зі сніданком:"так це треш".

Також Politeka писала, що змучена Каменських в розтягнутій кофті здивувала зовнішнім виглядом: "існую сьогодні тільки...".