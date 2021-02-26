Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в свіжому образі

На фото Інна позувала в чорному вбранні, який вирішила залишити відкритим. Зірка сиділа в автомобілі і показувала своє пишне декольте, обтягнувши пишний бюст чорними ниточками. Образ красуня доповнила яскравим мейкапом, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, так як кадри були розміщені в сторіс Instagram, де немає таких можливостей, але так і хочеться додати: "гігантська насолода, так ваблять".

Відомо, що Інна Горячковська є Київською моделлю, яка стала Міс Україна плюс-сайз у 2019 році. Дівчина любить подорожувати і брати участь в різних проектах. Модель стала учасницею шоу "Богиня шопінгу", а також здобула перемогу на розважальному проекті"Звана вечеря".

Ми писали, що відома модель Інна Горячковська показала себе максимально близько.

На фото Інна здалася в машині, демонструючи свій пишний бюст. Зірка одягла окуляри на голову, а сама дивилася в камеру. Свою красу дівчина показала у величезному декольте, обтягнувши мотузочками.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром заманила в напівтемрява, дозволивши подивитися на розкіш в декольте

Також Politeka писала, що розкішна Українка з 15-м розміром вивалила свою гордість у величезному декольте

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром у прозорій білизні вивалила все добро перед дзеркалом



