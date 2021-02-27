Екс-учасник проекту "Холостячка" Андрій Шатирко відверто повідав, з чим йому довелося боротися довгі роки

Як передає Politeka.net, про це хлопець, якого відкинула "Холостячка" Ксенія Мішина, повідомив у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост серією свіжих фото.

Так, товариський Шатирко, який любить співати та навіть намагається зробити кар'єру в шоу-бізнесі, виявляється, з дитинства заїкається. Молодий чоловік розповів, як у нього виникло це порушення мови - від його історії волосся дибки.

"У дитинстві я дуже сильно заїкався. Це почалося, коли мені було 3 роки - мене налякала собака на вулиці. Ось так от взяла за купюшон і кудись понесла, - розповів Андрій і додав, - Ось уявіть, що, наприклад, в 12 років, коли я хвилювався, я іноді не міг вимовити ні букви - в черзі, в маршрутці, по домашньому телефону, на уроках в школі. Мене це затискало настільки сильно, що хотілося закритися вдома і нікуди не виходити".

За словами Шатирка, йому довелося пережити булінг у школі.

Весь цей час він займався з логопедами. Батько возив його до фахівців по всій країні. Наполегливість та праця врешті-решт принесли хлопцеві довгоочікуваний успіх.

"Скажу чесно, що заїкання залишилося й досі. Тільки я навчився ним керувати. Все починається з нашої голови і наших думок. Вміти правильно говорити - це також, як і вміти грати на гітарі. Це навик, який потрібно розвивати. Зараз я виступаю на величезні зали", - поділився Шатирко своєю історією.

Користувачі з жаром обговорили пост: "Коли ми з тобою тусили в таборі Лісовий, ти вже не заїкався :)" - "навіть не уявляєш як сильно"; "Я чекала цю історію❤️ захоплююся❤️"; "Мені, як логопеду, хочеться просто роздрукувати цю історію і повісити в кабінеті! Щоб батьки і діти розуміли, що все можливо! Дякую за історію🙌 👏".

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