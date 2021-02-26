Відомий британський актор і зірка популярних серіалів помер на 81-му році життя

Як повідомляє ВВС з посиланням на представників артиста, 24 лютого пішов з життя Рональд Пікап.

Відомо, що актора не стало після тривалої боротьби з хворобою. При цьому, не розкривається, про яке саме захворювання йдеться.

Повідомляється, що пікап мирно відійшов у інший світ у колі сім'ї.

Рональд Пікап народився в 1940 році в британському Честері. Він закінчив Королівську академію драматичного мистецтва в Лондоні, після чого зіграв у багатьох відомих фільмах і серіалах, а також працював артистом озвучення.

Так, Пікап грав у таких відомих серіалах, як "Доктор Хто", "Корона" і "Абатство Даунтон". Крім того, актор з'явився у фільмі "Принц Персії: Піски часу". Всього на рахунку пікапа більше 160 проектів. За роки своєї кар'єри Пікап заслужив захоплення від багатьох глядачів по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що відомого російського актора Дмитра Писаренка знайшли мертвим у його квартирі ввечері 23 лютого.

Родич артиста повідомив, що не зміг потрапити до нього в квартиру, так як вона була замкнена зсередини, а на телефонні дзвінки і стукіт у двері 62-річний Дмитро Писаренко не відгукувався. Коли прибулі на виклик поліцейські і рятувальники розкрили двері, страшні побоювання підтвердилися.

Нагадаємо, розкрилися деталі таємничої загибелі відомого російського актора: "страшні побоювання підтвердилися".

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