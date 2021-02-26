Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився накачаним засмаглим тілом з келихом мохіто на тлі морських хвиль

48-річний шоумен поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"П'ятниця, друзі, діліться планами!",- закликав шоумен своїх передплатників.

Однак фанати неохоче розповідали свої майбутні вихідні, замість цього закидали Ектора приємними хвалебними одами та заздрісно-захопленими вигуками.

Відомо, що Ектор покинув Україну і відправився до себе на батьківщину в Колумбію відпочити та милуватися як річка прорізає другий за величиною Каньйон. Кілька кадрів каньйону Чікамоча шоумен опублікував на своїй сторінці розповівши коротку історію.

Ектор приїжджає помилуватися як річка прорізає величезні гори, наповнюючи Каньйон який займає величезну площу. А глибина його понад дві тисяч метрів.

"Як класно, видно, що ви щасливі Красунчик! Гарного відпочинку", "Шикардос❤️", "Ектор, ну, хто ж так робить? На вулиці сніг, холод, а ви дражните😍", "Ох, не сипте сіль на рану....😋 😁 ", "Міняймось місцями", "Який красень", "О Боже як там красиво😍 😍", "Гарного відпочинку!",

- захоплено написали фанати.

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