Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова похвалилася своїм вагітним животиком

Ранковий знімок після пробудження знаменита блогер розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Доброго ранку від нас двох", - написала Квіткова, зробивши Селфі з животиком в одній лише нижній білизні.

Молода майбутня матуся пройшлася пальчиками по животику, злегка посміхнувшись своєму зображенню в дзеркалі, і мільйонам шанувальників, які спостерігають за дівчиною.

Фанати відразу ж кинулися описувати свої почуття, охопивши їх від побаченого.

"Які милі", "Зате який гарний малюк буде😍", "Чарівний животик!", "Милашество😍", "Ви прекрасні","Ідеальна фігура❤️❤️❤️","Просто неймовірно красиве, і ніжне відео❤️❤️❤️", "Ой, клас😍", "Я вчора тільки переглядала свої фото вагітної))"," Прекрасна пора🙌 ви чудова Дашуня❤"," Дуже гарна, вагітність тобі личити😘", "Дуже красива матуся. Животик нормальний!",- написали фанати.

Даша з Микитою знаходяться в Єгипті. Вони відпочивають, набираючись сонячних промінчиків в чужій країні.

У сторіс майбутня мама розповідала, що вона не змогла спати всю ніч, тому що дитина була активною. Під ранок зрозуміла, що причина в тому, що дитина голодна, думає Даша.

Дівчина обожнює знімати сторіс, тому шанувальники знають буквально кожен крок своєї улюблениці.

Також Даша зізнавалася, що на не розрахувала одяг, і не влазить ні в одні штани, в яких летіла в Єгипет.

Раніше ми писали, що вагітна дружина "Холостяка" Добриніна заразила щастям, показавши живіт: "Сонечка улюблені!".

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна страждає від целюліту і набряклих ніг, особисті фото: "попрощалася з талією...".

Також Politeka писала, що бєремічна дружина "Холостяка" Добриніна в розстебнутій кофті показала фігуру:"росте по хвилинах".