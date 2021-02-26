Відомий співак, Макс Барських переполошив армію фанатів сфотографувавши на тлі СБУ в стильному вбранні

Як передає Politeka.net, 30-річний артист опублікував в своєму Інстаграм нове фото на одній з найвідоміших вулиць Києва. Співак стояв на роздоріжжі, позуючи в стильному вбранні в розстебнутій куртці та окулярах.

Макс був одягнений в джинси, і шкіряну коричневу коротку куртку, котру розщепив, образ доповнили сонячні окуляри. Погляд молодого чоловіка був спрямований в сторону:

"Скоро Весна 😌", - написав Макс шанувальникам.

На що армія фанатів кинулася коментувати фото свого улюбленця. Фото сподобалося публіці, хоча Макс особливо не намагався позувати. Він просто стояв впевнено розставивши трохи ноги, які здаються занадто худими в такому одязі.

З коментарів фанатів стало відомо, що у Барських найближчим часом очікується день народження. Співак ще нічого не обіцяв, проте всі численні фанати чекають від Макса якого особливого дня, щоб подарувати свої серця кумиру. А поки, шанувальники похвалили Макса за красу, зріст, фігуру, а молоді дівчата не соромлячись написали, як сильно вже хочуть ...:

"Як сильно вже хочеться на ваш концерт❤️ З наступаючої весной🌸", "І нехай твоє сердечко буде наповнене сонечком, Вірою, Надією і почуттям закоханості🙌❤️", "Яке фото красиве💣 💣 💣 💣 💣 Макс ви просто 💯 👍", "Який же ви красивий, як людина 😍❤️❤️❤️ ❤️❤️", "Як сильно вже хочеться на ваш концерт❤️", "З наступаючою весною☺", "Це вже в повітрі відчувається. Погода відмінна, попри калюжі", "Скоро весна, іііііі день народження нашого Улюбленого Кумира Макса Барських🔥🔥🔥❤️❤️", "Скоро любов..... 🤗 ", "️️Макс, ти такий гарячий, що навколо тебе сніг розтанув!))😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали численні фанати.

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