Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в ефектному образі
На кадрах Віра позувала в Білій довгій сукні, яка частково була прозорою. Дівчина доповнила образ стильними підборами і рукавичками. Кекелія зробила собі модну укладку волосся, а стояла на сцені, де показала ефектну позу, виставивши одну ніжку вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чекаємо вас на кориду", - написала зірка під кадрами.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів, але не встигли написати коментарі, але зазвичай зірку без компліментів:
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"Красиво", "дуже круто", "Вірочка, ви дуже красива, я з Вами зустрічалася після Різдва в романтиці, ще дуже проста - це приємно", " Вірочка ви прекрасні, дуже. Але мені не подобається ця фотосесія, ви тут якась не жіночна....", "Ви прямо ідеальна модель","Вау, подруга-те, що потрібно".
Ми писали, що зірка студії» Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, поділилася яскравим фото разом з учасницями шоу.
Так, разом з Мбані позували: Ольга Жуковцова-Кияшко, Віра Кекелія і солістка в Laliko Electro Swing Project. Всі разом красуні виглядали дуже стильно і витончено.
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