Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес осоромився під час зйомок "Ліги сміху"
Як передає Politeka.net, в Instagram "1+1" з'явився уривок, в якому над Дантесом посміялися не тільки глядачі, а й колеги.
Володимир став обурюватися, що йому доводиться вибирати команди за залишковим принципом. Потап порадив артисту не скаржитися, адже йому за участь у шоу платять гроші.
«А що тут платять за передачу?» ,- здивувався Дантес, чим викликав бурю сміху в залі.
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Маша Єфросиніна, яка сиділа поруч, почервоніла і закрила обличчя руками.
"У "Лізі сміху" можливо все - у другому випуску нового сезону гумористи покажуть, що б сталося, якби Житомирський музей космонавтики відвідав Ілон Маск. Команда "Ветерани космічних військ" зобразять типову ситуацію в будь-якому нічному клубі, коли через гучну музику неможливо розмовляти і чути один одного. А "Стадіон Діброва" покаже перший робочий день поліцейського на службі. Нагадуємо, що в цьому сезоні за перемогу борються «титани гумору», тому нудно вам точно не буде", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях шанувальники шоу залишили кілька відгуків.
"Чудові кадри", «хотілося б вже побачити», "прикольні", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва з кислим обличчям звернулася до фанатів, фото все пояснює: "це я так...".
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