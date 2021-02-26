Аліна Гросу покаялася за чудово зіграну роль в серіалі

Як передає Politeka.net, Аліна Гросу розмістила пост у своєму Instagram, в якому передала свої душевні муки, які пережила на знімальному майданчику, перевтілившись на час гри в серіалі в зовсім іншу людину.

Аліна Гросу зіграла головну роль в серіалі "В полоні у минулого". Вона заявила, що історії, які грала співачка, а тепер і актриса це вигадані фантазійні персонажі, "в яких ми перевтілюємося на час зйомок".

Також Аліна заявила, що з цими персонажами актор, вона зокрема, не має нічого спільного.

Знаменитість зазначила, що жертв грати набагато легше, а ось коли дістаються настільки підступні герої, огидні, жорстокі, травмовані душевно, засмучені особистісно... тим зіграти роль складніше.

"Я в цей момент міняю в собі все, аж до манер, характеру, подачі, звичок...т. п ", - зізналася Аліна.

Зірка заявила, що вона по життю швидше "кульбабка" ніжна і трепетна, а роль яку їй довелося зіграти та ще й правдиво, вважає важкою, та що це круто.

Аліна похвалилася, що навіть родичі оцінили її гру, що для неї дуже важливо. Також дівчина підкреслила, що акторська гра це робота над органічним перевтіленням і велика нагорода - коли вірять в нього.

Шанувальники вже встигли побачити серіал, і розхвалити гру Аліни, нітрохи не перебільшуючи її майстерність:

"Дуже крутий серіал! І ви молодець😉", "Це нереально крутий фільм🔥 🔥 🔥 🔥", "Зіграла Супер! Молодець!!!!", "Тільки зараз додивилася останні серії, Ваша гра в цьому серіалі просто на висоті, Ви велика молодець!!!👏 👏 ",- пораділи за Гросу шанувальники.

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