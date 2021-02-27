Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і півфіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна вразила фігурою на спокусливому фото

Чуттєвий знімок з'явився на офіційній сторінці групи в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото зазвичай стримана Юлія Саніна дала волю своїм почуттям. Так, співачка позує на підвіконні, спокусливо закинувши руки за голову і злегка розставивши ноги. На ній невимушений наряд у вигляді вільних джинсів з дірками на колінах і білої сорочки.

При цьому, гудзики на сорочці виконавиці застебнуті в довільному порядку, оголюючи її підтягнутий животик. Незвичайним акцентом в образі також став пояс Саніної, прикрашений безліччю блискучих підвісок.

"Обійми гарячі. Слова - холодне золото. Нам краще мовчати...", - підписала знімок співачка. Можна припустити, що це – слова з нової пісні її гурту.

Шанувальники Саніної тут же відреагували на її пост.

"Вогонь. Дуже чекаємо нову бомбу", "яка інтрига красиве фото, красиві слова ... Зачепило", "ніжна немов наступаюча весна", "Юлія, ви прекрасні", "яка ви тут неймовірна", "Ну це капець яка краса", "розкішна жінка", "Ооооой яка а животик, зірочки! Ви зовсім мене не шкодуєте", "Юля, ви яскравіше сонця, тепліше вогню, весна у ваших очах!", "Юлія! Ви божественно красиві! Дуже імпонує Ваша людяність", - пишуть люди.

Нагадаємо, Юлія Саніна з "Танців з зірками" приголомшила фанатів сумною звісткою: як раніше вже не буде.

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