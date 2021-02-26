Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров потрапив у незручну ситуацію на борту літака

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий опублікував фото, зроблене в літаку. Судячи зі сторіс зірки, зараз він знаходиться в експедиції, знімаючи для українців чергову історію про захоплюючі подорожі.

На фото Комаров сидів у літаку. На ньому була захисна маска, без якої зараз не обходиться фактично ні в одній країні світу. В руках телеведучий тримав склянку з кавою. Але пити її не міг.

"З капучино можна на борт?"

«Можна»

"Сер, не знімайте, будь ласка, маску",- так проілюстрував фото Дмитро, який не зміг випити свій кавовий напій через заборону знімати маску.

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров поділився з підписниками розповіддю про землю Адама і Єви. Телеведучий відправився в подорож в Белуджистан, який знаходиться в Пакистані. За словами Комарова, потрапити в це місце непросто. Іноземцю потрібен озброєний конвой, а якщо ти журналіст, то буде потрібно і спеціальний дозвіл. Комаров зазначив, що суфісти вірять, що саме в цьому місці зустрілися Адам і Єва.

Нагадаємо, що дитяче фото Комарова зі "Світ навиворіт" наробило шуму в мережі, рідкісний кадр:"такий лапочка".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" відверто розповів про труднощі в експедиції: "Живу в шафі під ковдрою...".

Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" переміг зірку "Орла і решки", в мережі стрепенулися:"хіба можна порівняти...".