Ірина Білик здивувала зростанням свого малюка, "швидко і довго"

Як передає Politeka.net, Ірина Білик, 50-ти річна відома українська співачка на своїй сторінці в Instagram показала, як швидко виріс її синочок Табриз.

"Дітки ростуть непомітно швидко і"довго"😂. Як ви думаєте дитина👦 🏻 повинен йти в школу в 6 років або в 7 років?",- поцікавилася Ірина у читачів.

На фото хлопчик лежав перед телевізором, витягнувшись на дивані. Ірина зробила фото, яке демонструє які довжелезні ноги у її п'ятирічного синочка.

Табризу виповнилося 5 років у грудні 2020 року, але Ірину вже, мабуть, хвилює питання освіти.

Шанувальники по-різному ставляться до теми коли віддавати дитину в школу. Це скоріше навіть питання не батьків, а того, наскільки дитина готова до школи. Однак і тут може знайтися інша думка.

Тому знайти ідеальну формулу, коли відправити сина в школу Ірина так і не дізналася, та її і немає, по всій видимості. Однак кілька порад Ірина все-таки почула:

"Тільки в 7 років!", "У 6 років. Навчається 12 років😮😂", "Мій син пішов в 6 років і 7 місяців. Не вмів толком читати, але вмів дружити. І йому в школі норм.", "Кожен батько вирішує сам за свою дитину", - порадили Ірині шанувальники.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов, стали батьками у 2015 році. Малюк народився за допомогою сурогатної матері. Ірина дуже пишається своїми дітьми, особливо приділяє увагу малюкові Табрізу.

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Цього разу Білик одягла тонку кофту з принтом з черепів, рукави якої виставилися з-під плаща. Останній відсвічував через спалах. Також під верхнім одягом можна помітити тканину в паєтках.

Завершила стильний чорний лук капелюшок в колір. Артистка дивилася в камеру з-під пишних вій. На обличчі зірки була легка посмішка.

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