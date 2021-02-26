Найбільш перероблена з "пацанок" Анастасія Покрищук відповіла на питання про дітей, яке їй поставили фанати

Як повідомляє Politeka.net, скандально відома українська блогерка Анастасія Покрищук прославилася після зйомок у шоу "Від пацанки до панянки". Дівчина захоплюється пластичними операціями, і якщо "накачаними" губами або силіконовими грудьми вже нікого не здивуєш, то Настя таким змогла виділиться. Дівчина перекроїла собі обличчя, зробивши величезні випирають вилиці, тепер її обличчя виглядає злегка інопланетним.

Покрищук часто у своєму мікроблозі в Instagram виставляє провокаційні фото і відео, а також відповідає на запитання шанувальників. Так, нещодавно їй поставили питання про те, чому вона не хоче дітей, на що дівчина відповіла дуже емоційно і з матюками словами.

"Це те ж саме, якби я у тебе зараз запитала: "Чому ти хочеш дітей? Я ж не хочу дітей, так чому ж ти хочеш?". Розумієш? Це ж дол***бізм, б**дь! Люди різні, су*а! І ти хочеш стати матір'ю, а я хочу розвиватися, рости, заробляти гроші, а потім гуляти і танцювати", - жорстко відповіла Анастасія на питання користувачки.

Також у підписі до відеоролика блогерка написала: "А ну, висловлюємося. Хто що думає?". Звичайно ж така публікація Покрищук не залишилася без уваги шанувальників, фоловери тут же кинулися обговорювати відео, висловлюючи свою думку. Хтось погоджується з Настею, а хтось вважає, що вона не права.

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