Український музикант Сергій Бабкін став одним з тренерів шоу "Ліга сміху"

Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилися фотографії, зроблені під час зйомок гумористичного шоу. Бабкін, який нещодавно пережив складну операцію на очах, з'явився на шоу в досить епатажному вигляді. Він був одягнений в сірий молодіжний костюм, який виглядав дуже стильно. Штани музикант сильно підкатав, в результаті чого було видно високі черевики на його ногах.

На голові у Бабкіна був справжній безлад. Його волосся стирчало в різні боки. Ймовірно, така зачіска була створена спеціально, щоб підкреслити незвичайність артиста і його оригінальний стиль.

Частину вечора він сидів в окулярах, але потім зняв їх. Варто відзначити, що Бабкін виявляв непідробні емоції під час виступу команд на сцені.

"Дивитеся @ligasmeha? Включайте прямо зараз!",- підписав фото артист.

Раніше ми писали, що дружина Сергія, його муза і менеджер Сніжана Бабкіна, поділилася сімейним знімком з коханим. Жінка опублікувала фото, зроблене в ліфті. Варто відзначити, що зараз Бабкін найчастіше ходить в темних окулярах. У ліфті він теж позував в окулярах. Сніжана притулилася до нього, демонструючи справжні почуття.

Нагадаємо, що дружина Бабкіна, що втрачає зір, показала його перед новою операцією:"аж серце стискається...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна в зухвалому вбранні підняла спідницю, подражнивши спокусливими ніжками:"яка шикарна".

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна показала, як виглядає співак на наступний день після операції: несподівані кадри без окулярів.