Російська співачка Крістіна Орбакайте повернулася до гастролів
Як передає Politeka.net, в Instagram артистки з'явилося ексклюзивне відео з репетицій, які нарешті вдалося відновити. Щаслива Орбакайте показала, що в залі для репетицій зібрався її балет, а також музиканти. Всі разом вони зібралися, щоб підготуватися до швидкого концерту.
"Давно не бачилися і не виступали(( згадуємо, розминаємося, виспівуємося. Зустрічаємося 28 лютого в м. Зеленоград о 19 годині на нашому шоу!» - підписала відео зірка.
На відео 49-річна Орбакайте була одягнена в чорну толстовку. Її волосся було зібране в хвостик. Незважаючи на це, виглядала артистка дуже молодо.
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У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
"Яке щастя!", "Чекаємо вас з нетерпінням", "класно, удачі", "Оооо...частіше показуйтеся", "Люблю вас", "і правда ура", "Круто. Життя триває", "як же я сумую за вашими концертами", "та вже великий вийшов переривчик", - пишуть користувачі Мережі.
На другому відео Орбакайте показала, як запалює з музикантами.
Як відомо, Крістіна Орбакайте продовжує активно працювати, незважаючи на те, що перебуває у шлюбі з успішним бізнесменом. Зірка активно гастролює, знімається в кіно, і навіть грає у виставах.
Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте в костюмі гейші показала, як вишукано догоджає чоловіку-бізнесмену: "витівники!".
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