Ані Лорак злизала образ у підопічної Монатіка, молодої співачки Ліди Лі

Як передає Politeka.net, Ані Лорак випустила новий кліп, в якому постала в абсолютно новому образі. У пабліку "Зірковий шлях" на Instgaram порівняли образ двох співачок.

Ані Лорак приміряла несподівану зачіску-ультракоротке каре з чубчиком. Таку ж носить вже тривалий час Ліда Лі, молода підопічна Дмитрі Монатіка. "Для Ліди Лі стрижка давно стала невід'ємною частиною її образу", - пишуть в пабліку.

У пабліку попросили порівняти, образи двох красунь, і проголосувати в коментарях, кому з такою зачіскою більше підходить: "друзі, що скажете, чий варіант подобатися більше?",- запитали автори пабліку.

Думка фанатів розділилося, обидві красуні прекрасні з каре. Тим більше що для ані цей образ став проривним, співачка давно експериментує не тільки із зовнішністю, але і з піснями та стилями.

Однак, що говорити, ось, що думають з приводу іміджу обох співачок шанувальники:

"Lida Lee😍😍❤️, вона красуня їй більше підходить такий образ", "Ліда Лі -👏👏👏👏вашому таланту і Вам!!! Стиль у всьому-це ваше)))", "Лорак не йде така стрижка"," хоч і Ліда мені не подобається, але їй більше ця зачіска йде", "Лорак як після тифу... 😆 А Ліді краще за всіх", "Lida Lee🔥Ані Лорак ніяк не може знайти свій образ", "Кароліна гарна в будь-якому образі💖", "Однозначно 2😍", "Lida Lee 🔥❤️😍".

Фани Ані Лорак активізувалися і голосували за свого кумира, проте вони однозначно програли в цій битві титанів красуня.

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