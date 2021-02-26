Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала новий стильний образ і звернулася до своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому Могилевська розповіла про свій досвід з набираючою популярність соцмережею Club House. Так, 45-річна співачка розповіла, на які теми вона вже встигла провести бесіди. Серед них виявилися питання, пов'язані з шоу-бізнесом, відносинами та існуванням карми.

Співачка також звернулася до своїх шанувальників з питанням.

"Хочу робити такі розмови на постійній основі, пишіть що цікаво вам дізнатися і про що поговорити?",- написала вона.

Свій пост Могилевська супроводила новим фото. На ньому співачка позує в стильному вбранні: на ній сині штани, біла блузка з глибоким декольте і піджак в клітку, недбало накинутий на одне плече.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Більше про шоу-бізнес, як відрізняється український від світу, що саме. Які найбільші помилки. Більше розповідаєте по те що відбувається до і за сцени. Спасибі вам за бесіду, було дуже цікаво!", "Наташо краще давайте говорити на більш глибокі теми. Наприклад існує життя після смерті? В одному з Ваших інтерв'ю, Ви трохи розкривали цю тему", "яка гарна. Шикарне фото", "шикарна beautiful", "як знайти себе в цьому житті ) PS сильно красива", "Красунечка", - пишуть люди.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер хвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?".

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