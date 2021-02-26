Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав своє знайомство з одним з мешканців американського зоопарку

Артист поділився новими кадрами зі своєї відпустки в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Яма показав, як вони з сім'єю проводили час в зоопарку Майамі. На опублікованому відео танцюрист годує одного з місцевих мешканців - жирафа.

На кадрах Яма невпевнено наближається до тварини під схвальні підбадьорювання дружини. Він простягає жирафу листочок салату, і тварина із задоволенням його приймає.

"Приємного апетиту", - примовляє Яма.

Після цього танцюрист зважився сфотографуватися зі своїм новим екзотичним другом.

"Які милі створіння", - підписав кадри хореограф.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост. При цьому, деякі навіть знайшли подібності між артистом і жирафом. Люди також помітили, що Яма на кадрах радіє, як маленька дитина.

"Так мило. Влад, ви як дитина, по-справжньому пораділи жирафу", "Кайф", "як мило", "Клас", "які красунчики довгошиї", "вони прекрасні", "Люблю жирафів", "такі милі і чимось схожі навіть зрозуміла чим, засмаглі. Ну, а якщо серйозно, крутяк", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свої "нічні справи", блиснувши м'язами.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила "дарами природи": "Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма віддався медитації на березі океану: "захоплює дух".