Ось це перевтілення!

Українська співачка Оля Полякова вразила оригінальними образами в новій фотосесії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених в студії. Співачка приміряла п'ять різних образів, які наробили шуму в мережі.

На першому фото Полякова позувала в короткій перуці світлого відтінку. Її губи були золотими, а шкіра перламутровою.

На другому знімку артистка приміряла образ студентки з блакитними пасмами. Її руки були забруднені червоною фарбою.

Третій образ вийшов дуже зухвалим. Рожеве волосся і чорна кепка додали особливої пікантності знімку.

На четвертому фото красуню сплутали з її колегою Настею Каменських. Ольга приміряла чорну перуку і зробила макіяж як у Насті.

А ось п'ятий образ вразив зеленим волоссям і незвичайним макіяжем.

"Мені подобається бути різною! А в якому образі вам зайшло??? 12345?",- підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Всі образи дуже круті!", "Всі вогонь", "Полякова найкраща", "неймовірно красива", "схожа на африканку", "2 на Моніку Беллуччі", "4 на Каменських схожа))", "всі дуже хороші, але 5-ий найефектніший для мене", "З будь-якого страшка, зараз!!! Можна зліпити що завгодно", - пишуть користувачі Мережі.

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