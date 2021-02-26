Тренер українського шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко блиснула своєю "п'ятою точкою" у всій красі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram в п'ятничний вечір спортсменка вирішила порадувати своїх шанувальників. Луценко опублікувала фото, на якому показала лише нижню частину свого тіла. На ній красувалися трусики, які вона натягнула руками, щоб продемонструвати свої ідеальні сідниці. Також на красуні був топ, який обтягнув її фігурку.

На чорно-білому фото можна було розгледіти підкачані ніжки Луценко, її рельєфні руки і ідеальний «міцний горішок».

У коментарях спортсменці залишили масу захоплених відгуків. Не обійшлося і без критики. Деякі шанувальники вважають, що фото занадто відверте.

«Емммм... трохи вульгарно, а може я заздрю", "Ну все я тепер дізналася як виглядає заздрість", "фото дивне, вибачте", "Офігенне фото, шикарна форма", "які форми", "Супер ніжки", "запалили стрічку в п'ятничний вечір", "і, що це означає?", "Красоточка!!! Немає слів!", "Аніта, ви чарівні! І вмієте замотивувати", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Аніті Луценко 36 років. Вона відома як експерт зі схуднення. Аніта є головним інструктором у шоу "Зважені та щасливі".

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