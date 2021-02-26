Популярна українська співачка Настя Каменських показала ніжний подарунок від свого чоловіка Потапа і зворушила зізнанням про їхні стосунки

Зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Настя вирішила поділитися щастям, яке їй щодня дарує її чоловік – продюсер Олексій Потапенко.

"Це так цінно - коли ви обидва обожнюєте робити один одного щасливими. Кожен день знаходите спосіб порадувати, здивувати, захопити коханого або кохану. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну", - написала співачка.

Вона опублікувала фото, на якому показала, про який подарунок йдеться. Так, на знімку співачка позує в домашній обстановці з величезним букетом білих тюльпанів. Сама Настя одягнена в Світлу кофту, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі не видно косметики. За рахунок цього знімок вийшов дуже затишним і домашнім.

Шанувальники співачки активно коментують фото.

"Діточок пора...Любов тоді цінна і міцна сім'я коли є діти! Коли проходиш разом всі випробування і при цьому робиш один одного щасливим, а так це егоїзм!", "Це чудово. Ви неймовірна пара. Будьте завжди щасливі разом", "Весна в ваших руках прекрасна, як і ви, А весна в ваших очах ще прекрасніше", "Чарівна", "яка ж ти красива, натуральна Богом дана краса і нічого зробленого", - пишуть люди.

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