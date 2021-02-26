Популярна українська співачка Настя Каменських показала ніжний подарунок від свого чоловіка Потапа і зворушила зізнанням про їхні стосунки
Зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
У ньому Настя вирішила поділитися щастям, яке їй щодня дарує її чоловік – продюсер Олексій Потапенко.
"Це так цінно - коли ви обидва обожнюєте робити один одного щасливими. Кожен день знаходите спосіб порадувати, здивувати, захопити коханого або кохану. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну", - написала співачка.
Вона опублікувала фото, на якому показала, про який подарунок йдеться. Так, на знімку співачка позує в домашній обстановці з величезним букетом білих тюльпанів. Сама Настя одягнена в Світлу кофту, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі не видно косметики. За рахунок цього знімок вийшов дуже затишним і домашнім.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Юрія Горбунова і Осадчу при дитині обклали матом у Львові: "Та пішов ти…"
73-річна Ротару пропала після гулянь в олігарха, син повідомив деталі: "Коли дзвониш, але..."
Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила доньку: "Коли вийшла до глядачів..."
Біда на Прикарпатті: діти надходять до лікарень у важкому стані, реанімацій не вистачає
Шанувальники співачки активно коментують фото.
"Діточок пора...Любов тоді цінна і міцна сім'я коли є діти! Коли проходиш разом всі випробування і при цьому робиш один одного щасливим, а так це егоїзм!", "Це чудово. Ви неймовірна пара. Будьте завжди щасливі разом", "Весна в ваших руках прекрасна, як і ви, А весна в ваших очах ще прекрасніше", "Чарівна", "яка ж ти красива, натуральна Богом дана краса і нічого зробленого", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла: "Загадай бажання".
Як повідомляла Politeka, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".