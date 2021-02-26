Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, танцююча нотаріус Христина Горняк вразила яскравим луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зняте в ліфті. Парочка вирішила вибратися в світ, тому причепурилася як слід. Володимир був одягнений в костюм, а Христина в ніжне світле плаття і яскраві ботфорти. Зверху вона накинула чорний піджак. Крім цього, Горняк зробила собі красиву укладку і яскравий макіяж.

"Зібралися красені на вечірній п'ятничний вихід на вечірку", - підписала відео Христина.

Поки ліфт спускався Христина всіляко красувалася перед дзеркалом, спокушаючи чоловіка. Володимир же світився від щастя поруч з красунею-дружиною.

"А ти така гарна", - зазначив щасливий Остапчук.

"Я мовчала, думала, ти подумаєш, що це фото", - грайливо промовила Христина і повиляла стегнами.

"Нетушки, нетушки. І головне - цілувати ж не можна. Губи нафарбувала", - поскаржився Остапчук, який явно був не проти притиснутися до коханої дружини.

Як розповіла Христина, спочатку вони з чоловіком вирушили на одну вечірку, а потім зустрілися з друзями, щоб повечеряти. Вже до 00.00 подружжя було вдома, встигнувши за чотири години гарненько відпочити.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на пляжі засвітила пікантні місця, дозволивши вітру задерти накидку:"жінка-картинка".

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