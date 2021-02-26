Відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко згадала про свою батьківщину і підняла важливу для України тему
Як відомо, Куриленко, яка прославилася завдяки своїй ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі про агента 007, народилася в Бердянську, проте з підліткового віку не живе в Україні. Проте проблеми Батьківщини досі турбують актрису. Про це свідчить новий пост на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Куриленко присвятила нову публікацію проблемі дитячих будинків в Україні.
"Якщо Україна відмовиться від своєї обіцянки ліквідувати Дитячі будинки, тисячі залишених немовлят і дітей-інвалідів будуть страждати від жорстокого поводження і бездоглядності, перебуваючи під замком», - написала актриса.
Цей пост вона супроводила чорно-білими знімками, судячи з усього, зробленими в одному з українських дитячих будинків.
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Під її постом тут же з'явилися коментарі.
"Пост актуальний! Якщо кожен буде допомагати під силу, то можна зробити багато добра!", "спасибі, що не забуваєш Україну", "Пройде смута і все налагодиться", "спасибі що не забуваєш! Славна дочка свого народу!", "Фото, що повертають у минуле", "Оля не забула звідки вона родом, повага до тебе землячка", - пишуть люди.
Відзначимо, що актриса, судячи з усього, має на увазі бажання українського уряду реформувати Дитячі будинки і з часом прийти до їх ліквідації. Передбачається, що дітей будуть відправляти в патронатні сім'ї або будинки сімейного типу.
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