Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса поділилася стильним фото прямо зі спальні

40-річна Анна Сафрончик давно живе і працює в Італії. Вона встигла зарекомендувати себе, як відома модель і актриса з українським корінням. Красуня любить ділитися в Instagram своїми фото, на яких демонструє різні витончені образи. Як повідомляє Politeka.net, цього разу внучка Чапкіса показала, як розслабляється вдома.

Так, на фото Сафрончик лежить на ліжку і читає книгу. На ній елегантний костюм у вигляді чорної спідниці і жіночної білої блузи з відкритими плечима. Доповнюють образ чорні туфлі на високій шпильці.

Модель підперла голову рукою і кокетливо схрестила ніжки у себе за головою. Її довге волосся вільно спадають їй на плечі.

Шанувальники Анни в коментарях засипали її компліментами.

"Красиве фото" « "шалено красива», «найчарівніша жінка», «ідеальна», "фантастична і чарівна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анна опублікувала Домашнє фото, на якому з'явилася в спокусливому образі.

Перед камерою вона з'явилася в коротенькій чорній сукні з глибоким вирізом, яке красиво підкреслило витончену фігурку і зону декольте, а також оголило стрункі ніжки.

Нагадавши, красуня-внучка Чапкіса з " Танців з зірками "блиснула своїм доглянутим" багатством": "Без цього не можу...".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо:"Фантастика".

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