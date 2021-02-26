Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса поділилася стильним фото прямо зі спальні
40-річна Анна Сафрончик давно живе і працює в Італії. Вона встигла зарекомендувати себе, як відома модель і актриса з українським корінням. Красуня любить ділитися в Instagram своїми фото, на яких демонструє різні витончені образи. Як повідомляє Politeka.net, цього разу внучка Чапкіса показала, як розслабляється вдома.
Так, на фото Сафрончик лежить на ліжку і читає книгу. На ній елегантний костюм у вигляді чорної спідниці і жіночної білої блузи з відкритими плечима. Доповнюють образ чорні туфлі на високій шпильці.
Модель підперла голову рукою і кокетливо схрестила ніжки у себе за головою. Її довге волосся вільно спадають їй на плечі.
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Шанувальники Анни в коментарях засипали її компліментами.
"Красиве фото" « "шалено красива», «найчарівніша жінка», «ідеальна», "фантастична і чарівна", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Анна опублікувала Домашнє фото, на якому з'явилася в спокусливому образі.
Перед камерою вона з'явилася в коротенькій чорній сукні з глибоким вирізом, яке красиво підкреслило витончену фігурку і зону декольте, а також оголило стрункі ніжки.
Нагадавши, красуня-внучка Чапкіса з " Танців з зірками "блиснула своїм доглянутим" багатством": "Без цього не можу...".
Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо:"Фантастика".
Також Politeka писала, син Чапкіса з "Танців з зірками «показав красуню-дружину, яка народила йому двох синів:»любов усього життя".