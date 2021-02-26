Дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець перетворилася на гламурну співачку, вразивши своїм талантом

Днями Маша Кравець відсвяткувала своє 18-річчя, отримавши привітання від мами і друзів. Судячи з усього, тепер молода дівчина щосили насолоджується життям, пробуючи себе в різних образах.

Як повідомляє Politeka.net, дочка артистки поділилася новим відео у своєму Тікток. На ньому Маша і її подруга спокусливо танцюють і підспівують популярній пісні. При цьому, обидві дівчини змінилися для зйомок ролика.

Так, Маша завила волосся і зробила собі незвично яскравий макіяж з блискучими тінями. Дівчина виглядає дійсно подорослішала.

"Ми такі скажено красиві",-підписала відео Кравець-молодша.

У коментарях користувачі відзначили, що юні співачки ще дадуть спеку іменитим зіркам.

"Боже-Богині. Михайлов осторонь, Лепс-збентежений", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Маша виклала в своїх Instagram-сторіс забавну добірку фотографій, на яких можна побачити її друзів, молодших брата і сестру, і навіть президента Володимира Зеленського.

Також Маша показала кумедні кадри, на яких буквально цілує кросівки на своїх стопах, задерши ноги до обличчя.

Нагадаємо, Олена Кравець з " Квартал 95" публічно звернулася до дочки після запізнення: "Ти ніколи не перестанеш...".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з підрослими двійнятами Кравець з "Квартал 95" злили в Мережу, які вони зараз: "Мій пупсик".

Також Politeka писала, що дочка Олени Кравець з "Квартал 95" яскраво відзначила 18-річчя: багато хлопців, поцілунки і танці до упаду.