Музикант Сергій Бабкін поділився сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, відео спільної подорожі артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах сім'я Бабкіних майже в повному складі постала в купе поїзда, який прямував до Києва.

Дочка Сергія, Василина, вже

А ось Артура, сина Сніжани Бабкіної від минулого шлюбу, розгледіти майже не вдалося.

"Герміона, а я її коханий, Рон Візлі і його сестра. Ось такою дружною компанією ми прямуємо в місто-столицю Київ", - зазначив співак на відео.

Нагадаємо, новина про рідкісне захворювання очей у співака шокувала всю Україну. Сергію довелося з дружиною летіти до Відня, де йому провели складну операцію на оці. Після цього втручання Бабкін повинен був кілька днів носити темні окуляри для захисту ока.

Зараз Бабкін реабілітується після операції.

Співак, як і його лікар, припускають, що причиною хвороби стала травма.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".