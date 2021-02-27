Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як загартовується з сином
Як передає Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Працюємо на контрастах", - повідомив хореограф у підписі до відео.
На опублікованих кадрах Яма постав у халаті. Судячи з усього, після гарячої лазні, він вирішив трохи охолодитися, розмазавши собі по обличчю сніг.
"Ух, добре", - заявив хореограф.
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Не відставав від тата і його син Леон, яких також повторив маніпуляції судді шоу "Танці з зірками".
"О, морж... Клас", - похвалив Яма сина.
Раніше хореограф показав, як вони з сім'єю проводили час в зоопарку Майамі. На опублікованому відео танцюрист годує одного з місцевих мешканців - жирафа.
На кадрах Яма невпевнено наближається до тварини під схвальні підбадьорювання дружини. Він простягає жирафу листочок салату, і тварина із задоволенням його приймає.
Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила"дарами природи":"Аж дзвенять".
Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з " танців з зірками "віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".