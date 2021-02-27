Юний Леон не відставав від батька

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як загартовується з сином

Як передає Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Працюємо на контрастах", - повідомив хореограф у підписі до відео.

На опублікованих кадрах Яма постав у халаті. Судячи з усього, після гарячої лазні, він вирішив трохи охолодитися, розмазавши собі по обличчю сніг.

"Ух, добре", - заявив хореограф.

Не відставав від тата і його син Леон, яких також повторив маніпуляції судді шоу "Танці з зірками".

"О, морж... Клас", - похвалив Яма сина.

Раніше хореограф показав, як вони з сім'єю проводили час в зоопарку Майамі. На опублікованому відео танцюрист годує одного з місцевих мешканців - жирафа.

На кадрах Яма невпевнено наближається до тварини під схвальні підбадьорювання дружини. Він простягає жирафу листочок салату, і тварина із задоволенням його приймає.

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила"дарами природи":"Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з " танців з зірками "віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".