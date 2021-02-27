Українська зірка Вєрка Сердючка вразила яскравими кадрами

Як передає Politeka.net, архівні фото з'явилися на Instagram-сторінці артистки.

Приводом для ностальгії став день народження українського режисера Семена Горова, з яким Данилко пов'язує безліч спільних проектів.

"По 50 за 50! Сьома, з Днем Народження!",- йдеться в повідомленні.

Шанувальники творчості Сердючки оцінили пост своєї улюблениці.

"Прям ностальгія за нульовими від фоток", "Не вистачає Сердючки! Ох, як не вистачає", "3 фотографія геніальна !! Спасибі хлопці !! Ви супер!", "Андрію, потрібна віра сьогодні! Я впевнений, що їй є про що сказати і в сьогоднішній час. Пригадується ваша творчість з посмішкою і з особливими почуттями", "Сердючка, це нереально круто. Спасибі, Андрій!! Ви дуже сильно допомагаєте своєю творчістю в найважчі, непрості моменти життя, не впасти в депресію, не сумувати", - писали українці в коментарях під знімками.

Нагадаємо, що невгамовна мама Сердючки з пляшкою ошелешила зухвалою витівкою на сцені: «Ностальгуємо, Вірочка...».

Як повідомляла Politeka, Данилко обзавівся новою квартирою в знаменитій Київській висотці: "вартість таких апартаментів...".

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